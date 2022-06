Coronabetogers duiken steeds vaker op bij boerenprotesten: ‘Ik zal nu wel een stikstofwappie zijn’

lerarentekort Ouders onthutst: in de ochtend een ‘wendag’, in de avond horen ze dat school moet sluiten

In de ochtend was er nog een wendag voor nieuwe leerlingen, in de avond kregen ouders met een kind op basisschool De Klimop in Ridderkerk te horen dat de school definitief sluit. Ouders zijn verontwaardigd. ,,Al die tijd hebben ze verzwegen dat er een lerarentekort is. Dan sla je toch echt de plank mis.”

