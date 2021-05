Coronacijfers laten heel voorzichtig verbetering zien

De coronacijfers lijken heel voorzichtig de goede kant op te gaan. Het aantal besmettingen ligt over de afgelopen zeven dagen bijna 7 procent lager dan in de week daarvoor. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt iets. Het zijn er nu op de verpleegafdelingen gemiddeld 241 per dag, dat waren er een kleine week geleden nog 267 per dag. Alleen op de ic's gaat het nog niet beter.

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur 6861 nieuwe besmettingen. Dat zijn er bijna 500 minder dan gisteren, en ook 500 minder dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. Per dag worden nu gemiddeld 7213 positieve tests genoteerd. Dat waren er vorige week donderdag nog 7726. Op het (voorlopige) hoogtepunt van de derde golf, twee weken geleden, waren dat er ruim 8300 per dag. Ten opzichte van toen bedraagt de daling zo'n 13 procent.

Het RIVM gaf afgelopen dinsdag wel een waarschuwing bij de iets betere cijfers. Minder mensen gaan namelijk naar de teststraat, en de oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er een link met de meivakantie, merkte de rijksdienst toen op.

Intensive cares

Toch gaat het ook in de ziekenhuizen langzaam wat beter. De huidige instroom op de verpleegafdelingen is 10 procent lager dan eind april. Op de intensive care is nog geen verbetering zichtbaar. Met gemiddeld 47 nieuwe coronapatiënten op de ic per dag, is het niveau precies gelijk aan dat van vorige week. De instroom op de ic's is al weken vrij stabiel, op een erg hoog niveau.

Er liggen nu 807 coronapatiënten op de ic, ongeveer evenveel als vorige week. Op de verpleegafdelingen liggen 1744 mensen met corona, bijna 150 minder dan een week geleden.

De vraag is of de versoepelingen van eind april effect gaan hebben op de cijfers. Het OMT heeft in elk geval al laten weten verdere versoepelingen pas verstandig te achten bij een daling van het aantal nieuwe patiënten op verpleegafdeling én ic van minstens 20 procent op weekbasis. Aan beide voorwaarden is nog niet voldaan.