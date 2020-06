Coronacrisis verergert symptomen van patiënten met eetstoornis

GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn samen met Amerikaanse collega’s van de University of North Carolina Chapel Hill in april een onderzoek gestart naar de effecten van de coronapandemie op patiënten met eetstoornissen.



Daaruit blijkt dat het gebrek aan structuur en de ingeperkte bewegingsvrijheid de symptomen van hun aandoening verergeren. In het geval van anorexia nervosa gaf 69 procent van de Nederlandse patiënten aan vaker minder te eten en bij boulimia nervosa namen de eetbuien bij zeker 15 procent van de ondervraagden toe.

Rek er uit

,,De intelligente lockdown heeft in Nederland erg lang geduurd. Je merkt dat de rek er bij veel patiënten uit is’’, zegt Eric van Furth, bijzonder hoogleraar eetstoornissen en directeur bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula.

Bij 65 procent van alle ondervraagden zijn de angsten toegenomen. Zelfs patiënten die op dit moment weinig last hebben van hun eetstoornis, gaven aan zich zorgen te maken over een toename van symptomen door corona-gerelateerde factoren. ,,Bij een tweede golf en daarmee gepaard gaande maatregelen zou de situatie van deze kwetsbare groep zeer ernstig kunnen worden’’, vreest Van Furth.

De hoogleraar merkt verder dat de Nederlandse patiënten uit het onderzoek het echte contact met hun behandelaar missen. ,,Voor een groot deel van hen is beeldbellen geen goede vervanging voor de behandelingen in levenden lijve. Wij roepen behandelaars daarom op om, nu corona minder hard om zich heen grijpt, ook weer vaker reguliere behandelingen aan te bieden.’’

Quote Bij een tweede golf en daarmee gepaard gaande maatrege­len zou de situatie van deze kwetsbare groep zeer ernstig kunnen worden Eric van Furth, bijzonder hoogleraar eetstoornissen

Meer verbonden

Overigens ervaren de patiënten niet alle veranderingen als negatief: 40 procent van de ondervraagden spreekt ook over een aantal positieve bijkomstigheden van de pandemie. ,,Het is belangrijk om ook dat aspect te benadrukken’’, zegt Van Furth. ,,Wat we zien is dat een groep patiënten zich juist meer verbonden voelt met familie en vrienden, omdat ze nu meer tijd met hen doorbrengen. Ook na de crisis zouden we die verbondenheid in stand moeten proberen te houden. Het kan patiënten helpen om veel gemotiveerder aan hun herstel te werken.’’

Voor het onderzoek worden de patiënten uit Nederland, de VS en later ook Zweden nog zeker tot het einde van het jaar gevolgd.

Voor mensen met een eetstoornis is eten een constante bron van spanning en angst. Naar schatting lijden in Nederland jaarlijks ongeveer 200.000 mensen aan een eetstoornis. De oorzaak van eetstoornissen is vooral psychisch, maar erfelijke aanleg en omgevingsfactoren spelen ook een rol.