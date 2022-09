Coronagrafieken klimmen weer, Van Dissel praat parlement bij: ‘Dit kan start najaarsgolf zijn’

Vorige week werden 287 mensen in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van coronaklachten, het hoogste aantal in vijf weken tijd. Uitgesmeerd over een week belanden nu dagelijks gemiddeld bijna 50 coronapatiënten in het ziekenhuis, dat was in juli nog dubbel zo veel en afgelopen voorjaar stond die teller wekenlang op 200 of meer.