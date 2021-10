‘Coronapas is aantasting van vrijheid, maar dat zijn andere zaken waar we al aan gewend zijn ook’

„De coronapas perkt onze grondrechten in”, zeggen demonstranten die voor de deur van Waku Waku stonden. Als u vanuit uw vakgebied kijkt: klopt dit?

„Ja, want mensen die niet gevaccineerd zijn en zich niet willen laten testen, hebben minder vrijheid om te gaan en te staan waar ze willen. Wel is de vraag hoe groot die vrijheidsinperking is: als het gaat over essentiële voorzieningen als naar school gaan, naar werk, naar het ziekenhuis, met het ov reizen, geldt deze regel niet. De beperking geldt dus alleen voor dingen die niet broodnodig zijn, zoals naar een restaurant gaan. Bovendien is het geen volledige beperking, want je kunt je laten testen en dan kun je alsnog ergens naar binnen. Dan wordt er geen vloeistof in je gespoten en blijft je lichamelijke integriteit gewaarborgd. Dus, ja, het is een aantasting van vrijheden, maar dat zijn andere zaken waar we al aan gewend zijn ook. Neem geldende verkeersregels zoals het dragen van een bromfietshelm.”