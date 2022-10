Coronapil komt naar Nederland: mogelijk kan je vanaf november al een recept krijgen

Nederland tuimelt dertig plekken omlaag op Kinderrech­ten-in­dex

Nederland staat internationaal te kijk door de voortdurende problemen in de jeugdzorg en de slechte luchtkwaliteit voor kinderen. Ons land neemt wereldwijd slechts de 37ste plaats in als het gaat om een ‘gunstig klimaat voor de rechten van het kind’ en op ‘Gezondheid’ komen we niet verder dan plek 28.

9:03