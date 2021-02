Coronapuzzel past dit voorjaar misschien veel beter dan vooraf gedacht

INTERVIEW Lenny werkte in een tbs-kli­niek: ‘Een patiënt stak zijn vork met grote kracht in mijn voorhoofd’

20 februari Regelmatig is de Veldzichtkliniek in Balkbrug in het nieuws. Medewerkers zijn het slachtoffer van de ‘patiënten’, die het personeel neersteken of overgieten met kokend water of olie. Lenny Temmink (39) uit Schuinesloot werkte in de kliniek, was slachtoffer van geweld en is sindsdien al twaalf jaar arbeidsongeschikt door PTSS. Jarenlang zweeg ze, maar nu is het genoeg.