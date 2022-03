Coronatestje doen? Alleen wattenstaafje in neus niet nauwkeurig genoeg (meer)

Het is beter om zowel een uitstrijkje van de neus als van de keel af te nemen. Dat leidde de afgelopen maanden tot een veel grotere nauwkeurigheid van de zelftests, blijkt uit een proef onder circa 6500 deelnemers.

Studie

Tijdens de grootschalige studie, die van december tot februari duurde, ondergingen de deelnemers eerst een pcr-test op een testlocatie. Vervolgens ontvingen ze een van de drie verkrijgbare zelftests om thuis te gebruiken, binnen drie uur na de pcr-test.

In het eerste deel van het onderzoek werd de deelnemers gevraagd zelf een monster te nemen uit de neus. In het tweede deel moesten ze het wattenstaafje eerst in de keel en daarna in de neus steken. Dit laatste kon slechts bij twee van de drie zelftests worden onderzocht.

Voor de detectie van de omikronvariant was de totale betrouwbaarheid bij zelfafname van een monster in de neus 79 procent voor Flowflex, 70 procent voor MPBio, en 70 procent voor Clinitest. ,,Bij personen met corona-achtige symptomen waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van zelfbemonstering van de neus, was de betrouwbaarheid van deze drie zelftests iets, maar niet verontrustend lager in de omikrondominante weken van onze studie in vergelijking met de deltadominante weken”, legt epidemioloog en hoofdonderzoeker Carl Moons uit.

Toegevoegde waarde

Tijdens de studie ontstond het idee dat de omikronvariant beter kon worden opgespoord door bij een zelftest ook een monster uit de keel te nemen. Dat bleek te kloppen: de betrouwbaarheid van de test steeg van 70 naar 83 procent voor MPBio en van 70 naar 77 procent voor Clinitest.

,,Onze onderzoek-infrastructuur bood de unieke kans om als eerste grote studie de toegevoegde waarde van keel- én neuszelfbemonstering te onderzoeken”, vertelt Carl Moons. ,,We vonden inderdaad dat toevoeging van een keelmonster de betrouwbaarheid van de onderzochte zelftests verhoogt. We adviseren mensen nog niet om dit zelf te gaan doen, omdat deze testen daarvoor nog niet geregistreerd zijn.”

Advies in Israël

In Israël wordt inwoners al sinds januari aangeraden om zowel een uitstrijkje van hun neus als keel af te nemen. Het advies van Sharon Alroy-Preis, hoofd van de volksgezondheidsdiensten, was bedoeld om besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus sneller te detecteren.

,,Het is niet wat de fabrikant instrueert, maar wij instrueren dit”, aldus Alroy-Preis tegen de legerradio van het land. De aanbeveling stond lijnrecht tegenover die van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA, die vindt dat de instructies van de fabrikant moeten worden opgevolgd en waarschuwt dat het verkeerd afnemen van een uitstrijkje van de keel tot veiligheidsrisico’s kan leiden.

Een sneltest is minder gevoelig dan een pcr-test. Het keeluitstrijkje moet er volgens Alroy-Preis voor zorgen dat de sneltest gevoeliger wordt dan nu het geval is. De kans dat een sneltest bij omikron een vals negatief resultaat geeft, is groter dan bij andere varianten. Dat komt doordat de omikronvariant door de vele mutaties eerst de keel bereikt en later pas de neus. Deskundigen in onder meer Nederland denken daarom ook dat een keeluitstrijkje bij een zelftest verstandig is.

Nederland nam deze week afscheid van coronamaatregelen Ruim twee jaar na de uitbraak van het coronavirus in Nederland kwam woensdag een einde aan de voornaamste coronamaatregelen die nog golden. Wie naar een groot evenement of een grote nachtclub wil, hoeft zich voortaan niet meer vooraf te laten testen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies vanuit de overheid vervalt. Mensen die vanuit andere EU-landen Nederland binnenkomen, hoeven voortaan ook geen QR-code meer te hebben om aan te tonen dat ze zijn gevaccineerd, recent getest of hersteld van een coronabesmetting. Dat geldt ook voor landen die niet bij de EU horen, maar wel bij het Schengengebied met open grenzen: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het kabinet heeft de coronamaatregelen versoepeld, omdat de omikronvariant van het virus die de laatste maanden rondgaat mensen doorgaans minder ziek maakt dan eerdere varianten. Op intensive cares is het aantal coronapatiënten vrij stabiel op een veel lager niveau dan toen de deltavariant de overhand had. Wat blijft, is het uitgangspunt dat mensen die klachten hebben thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Preventief testen is volgens de overheid niet meer nodig. Wel blijft het advies om binnenruimtes goed te ventileren, coronavaccins te halen, regelmatig handen te wassen en in je elleboog te hoesten en niezen. In het algemeen roept de overheid mensen op rekening met elkaar te houden en bijvoorbeeld afstand te houden als iemand daar om vraagt.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: