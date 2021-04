Coronatijd maakt verkeer ‘onvoorspelbaar’: meer risico voor voetgangers en fietsers

Deel Nederland kleurt wit, tot wel 15 centimeter sneeuw op het Drielanden­punt

7 april Een groot deel van Nederland is woensdagochtend wakker geworden in een witte wereld: met name in het zuidoosten is centimeters sneeuw gevallen. Op het Drielandenpunt in Limburg viel zelfs 10 tot 15 centimeter. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege plaatselijke gladheid en zware windstoten. Hier en daar stonden lange files, maar die zijn inmiddels opgelost.