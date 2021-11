Cremeren, begraven, resomeren

Behalve in aarde of vuur, kan een lichaam in de toekomst ook verdwijnen in vloeistof. De regering bereidt een wetsvoorstel voor dat deze vorm van lijkbezorging in Nederland toestaat.

Dit artikel is onderdeel van een uitvaartspecial die op 2 november bij de krant zit. Alle artikelen vind je hier.

Begraven, cremeren en je lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap zijn al opties om over na te denken. Binnen afzienbare tijd voegt ‘resomeren’ zich bij deze mogelijkheden van lijkbezorging in Nederland. In sommige delen van de Verenigde Staten en Canada is het al toegestaan. Bij resomeren, het chemische proces van ‘alkalische hydrolyse’, verdwijnt het lichaam van de overledene in een zogenoemde resomeermachine. Dit is een stalen drukvat dat gevuld wordt met heet water en een chemische stof, meestal kaliumhydroxide. Het lichaam lost daarin binnen drie tot vier uur op. Wat overblijft zijn botresten en een restvloeistof. De gedroogde botten worden vermalen tot een wit poeder en net als bij cremeren in een urn gedaan. Voor huisdieren is resomeren in Nederland al toegestaan.

,,Na aarde, begraven dus, en vuur, cremeren, is vloeistof een mooie toevoeging in het spectrum. Het is een respectvolle methode, die lijkt op crematie’’, vertelt Martijn van de Koolwijk, woordvoerder van coöperatie DELA. Uitvaartorganisatie Yarden, dat sinds augustus bij DELA hoort, zet zich al sinds 2010 in voor het in de wet opnemen van deze uitvaarttechniek. Het bedrijf Resomation in Groot-Brittannië bouwt de machines. Voor Nederland zijn er al een paar in bestelling, vertelt Vincent van Leest, uitvaartverzorger in de regio Tiel-Veenendaal en Nederlands vertegenwoordiger van het bedrijf.

Quote Alles wat je overhoudt, is uitermate geschikt als mestpro­duct

Religieus bezwaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht het draagvlak. Het merendeel van de Nederlanders staat positief tegenover resomeren. Uit religieuze hoek klinkt weerstand. Veel gelovigen zijn al geen fan van cremeren, laat staan van een vergelijkbare nieuwe vorm.

De SGP verwoordt de boodschap in de politiek. ,,Een goed rouwproces is belangrijk’’, zegt Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. ,,De natuurlijke en traditionele manier van begraven kan helpen om het overlijden van een dierbare een plekje te geven. Samen met andere nabestaanden breng je de overledene naar een fysieke plaats, waar je altijd naar terug kunt keren. Het begraven maakt zichtbaar dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het een wachten is op de opstanding uit de dood.’’

De SGP zou het ‘verdrietig vinden’ als nabestaanden om financiële redenen kiezen voor het goedkopere cremeren of resomeren. ,,Wij blijven ons daarom gemeentelijk en landelijk inzetten voor het verlagen van de ontstellend hoge tarieven voor begraven.’’ Vanuit islamitische hoek klinkt vergelijkbare argumentatie.

Cremeren, begraven of resomeren, oftewel: vuur, aarde of water. Welk element past het beste bij jou als je denkt aan je eigen uitvaart? Volledig scherm © Getty Images Volledig scherm © Getty Images Volledig scherm © Getty Images Resomeren treft ook tegenstanders van een andere orde. Zo vinden sommigen het nogal luguber, het oplossen van lichamen doet hen denken aan misdaadfilms. En dan is er nog een heikel punt: na het resomeren is het dna van de overledene verdwenen. Hierdoor kan vervolgens geen onderzoek meer worden gedaan naar de identiteit van de overledene of diens doodsoorzaak. ,,Maar dat is bij cremeren niet anders’’, reageert Van Leest.

Misdaadfilms

Van Koolwijk van DELA vindt het van belang dat resomeren op een waardige manier gebeurt. ,,In films wordt een lichaam hardhandig in een badkuip gedeponeerd, dat is natuurlijk totaal uit den boze. Het lichaam moet op een nette manier in de vloeistof terechtkomen en de restanten moeten ook op een nette manier uit het apparaat worden gehaald.’’

TNO onderzocht de milieueffecten van de verschillende uitvaarttechnieken. Resomeren bleek een milieuvriendelijker optie dan begraven en cremeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt overledenen en nabestaanden verschillende duurzame opties te geven voor de restvloeistof. Een deel kan worden meegegeven aan de nabestaanden, maar ook kan aan bemesting van akkers worden gedacht. Uitvaartverzorger Van Leest: ,,Dat kan heel goed, want slechts 5 procent van de vloeistof bestaat uit kaliumhydroxide. Na afloop kun je weer een ander product toevoegen om de pH-waarde terug te brengen naar het drinkwaterniveau. Alles wat je overhoudt, is uitermate geschikt als mestproduct.’’

Martijn van de Koolwijk plaatst daar een flinke kanttekening bij: ,,Je hebt de ethische vraag of je de restanten van een uitvaartmethode op landbouwgrond wil hebben.’’

Een ander duurzaam aspect: bij resomeren is geen uitvaartkist nodig, je kunt ook kiezen voor een herbruikbare kist of alternatieve kisten, bijvoorbeeld gemaakt van wol, zijde of leer, vertelt Van Leest.

Composteren

Resomeren zal niet de laatste nieuwe uitvaarttechniek zijn. Zo is Zweden al ver met cryomeren. Het lichaam wordt via deze techniek eerst diepgevroren en valt vervolgens door kleine trillingen uit elkaar. Een andere mogelijkheid is ‘humaan composteren’, waarbij het stoffelijk overschot in koolstofrijk materiaal wordt gelegd, zoals houtsnippers, zaagsel en bladeren. Bacteriën breken het af en zetten het om in stabiele en vruchtbare compost. Die methode heeft de Gezondheidsraad voorlopig nog als niet-toelaatbaar beoordeeld.

Overigens is het zeemansgraf ook in deze tijd nog een optie. Daarvoor moet een stoffelijk overschot wel naar het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd. Het lichaam wordt in een kist van verzwaard materiaal in het water gelaten, waarin het naar beneden zakt. Voor de Britse kust is een aantal erkende plaatsen waar dit kan. Voor de Nederlandse kust mag dit niet.

En dan is er nog ‘cryonisme’, wat in onder meer Amerika en Rusland mogelijk is: het bevriezen van doden in de hoop dat de wetenschap ze in de toekomst weer tot leven kan wekken.

