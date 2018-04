Crimineel Carlo R. die enkelband doorknipte, is weer opgepakt

Oproep Is vrijdag de 13de voor jou juist een geluksdag? Vertel ons waarom

11:07 Aanstaande vrijdag is het weer zover: vrijdag de dertiende. Veel mensen zien dit als een ongeluksdag, maar is dat terecht? Ben jij getrouwd op die datum, of is je kind op die dag geboren? Heb jij ooit op vrijdag de dertiende een mooie prijs gewonnen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Deel je verhaal met ons voor een artikel over echte geluksvogels.