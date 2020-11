Criminele invloed bij een op de acht amateursportclubs

Bij een op de acht amateursportverenigingen in Nederland waren in de afgelopen twee jaar signalen van criminele inmenging. Bij voetbalclubs is dat een bekend probleem, maar nu zijn voor het eerst ook onder meer tennis, handbal, ijshockey, honkbal en badminton onderzocht.

Clubs en bonden weten nauwelijks wat ze moeten doen als criminelen invloed proberen te krijgen bij de club. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en de Universiteit van Tilburg, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo meldt NRC.

Er zijn onder meer ruim 1800 sportclubs ondervraagd en er is informatie verkregen bij politie- en justitiediensten die onderzoek doen naar de vermenging van de onder- en bovenwereld. Het is de eerste keer dat er landelijk onderzoek is gedaan naar de omvang van criminele inmenging bij amateursportclubs.

Bestuursleden met strafblad, drugshandel in de kantine

Ondermijning, de vermenging van de onder- en bovenwereld, was al een bekend probleem in de amateurvoetbalwereld. Uit Brabants onderzoek bleek toen dat criminelen graag voetbaclubs sponsoren. Nu blijkt de invloed in vrijwel alle sporten aanwezig. Voor het onderzoek werden bonden en verenigingen van tien verschillende sporten geraadpleegd - allemaal herkenden ze het probleem.

De criminele invloed kan op verschillende manier gaan: mensen met een strafblad die bestuurslid worden bij een sportclub, het gebruik van de kantine voor drugshandel of illegaal gokken of het witwassen van crimineel geld via de clubs. De criminelen zoeken bij voorkeur clubs met een eigen kantine of een businessclub.

„Een sportvereniging heeft een sociale functie. Een crimineel kan daar werken aan zijn imago door bijvoorbeeld rondjes te geven of de club te sponsoren. Dat kan omslaan in vervelende inmenging, zoals het witwassen van geld via de cashstromen bij de club”, zegt Monique Bruinsma, een van de onderzoekers, tegen NRC. ,,Als clubs, gemeenten of politiediensten dat niet op tijd zien, kan zo’n club speelbal worden van criminelen. Dat is klassieke vermenging van de onder- en bovenwereld.”

