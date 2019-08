Criminelen handelen op berichtenapp: 'Heb je geld? Ik heb een pistool voor 3k’

‘Thuisbezorgt Snel Snel’ levert superieure kwaliteit voor een eerlijke prijs. Hij is 24 uur per dag bereikbaar voor bestellingen uit Almelo, Hengelo en Enschede. En de keuze is reuze: cocaïne – ‘Colombiaanse flakes’ – hasj, xtc-pillen en wiet. En hoe meer je bestelt, hoe hoger de korting. Het enige dat je moet doen is een berichtje sturen en de drugs komen in no-time naar je toe.



De Twentse drugsdealer is een van de honderden gebruikers in speciale chatgroepen op Telegram, een app die vergeleken kan worden met de populaire berichtendienst WhatsApp. Er is één belangrijk verschil: Telegram gebruikt een zelfontwikkelde versleutelmethode en zegt daarom anonimiteit te kunnen bieden aan gebruikers. Ook worden gegevens niet gedeeld met veiligheidsdiensten, waardoor de applicatie populair is onder criminelen.