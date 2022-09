Criminelen ronselen schoolkinderen met verslavende snus, politie vreest voor gevolgen

9 overvallen Amateuris­ti­sche bende faalt keer op keer maar blijft Almere teisteren: ‘Dit moet stoppen’

In Almere zijn inwoners en winkeleigenaren ruim een halfjaar geteisterd door vermoedelijk dezelfde overvallers. De politie heeft al een aantal verdachten in het vizier, onder wie een 15-jarige jongen, maar is nog op zoek naar de opdrachtgevers van de bende. Slachtoffers zijn ondertussen de wanhoop nabij: ,,Ik voel mij niet meer veilig in mijn eigen huis.”

