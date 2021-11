Cristel en Jeroen moeten voor derde keer trouwfeest annuleren: ‘Ik denk dat we voor volgend jaar gaan’

Het zit Jeroen en Cristel Diks niet mee. Voor de zoveelste keer moeten ze een trouwfeest uitstellen. Alle genodigden kregen een snel mailtje: ‘gecanceld’. Ze zijn er bijna ervaren in geworden.



Het eerste niet gewenste uitstel kwam in 2020. Vanwege het coronavirus besloot het stel de trouwerij nog een jaartje uit te stellen. De nieuwe datum: 10 september 2021. ,,We zouden het in twee dagen vieren. Op 10 september de trouwdag en op 11 september een groot feest.’’ Maar op 11 september waren de regels nog zo streng dat dat feest hem niet zou worden. ,,En dus hebben we besloten wel te gaan trouwen. Het feest hebben we verzet naar 25 september.’’