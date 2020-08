Criticasters zitten Outbreak Management Team op de huid. Hebben zij een punt?

Update 14.00 uur Omvangrij­ke D­DoS-aan­val legt internet in Zeeland plat

28 augustus In vrijwel de hele provincie Zeeland ligt momenteel het internetplat. De zeeuwen kampen met een enorme DDos-aanval aan het adres van provider DELTA. Inwoners hebben er sinds vanochtend 10.00 uur geen internet-, televisie- of telefoonverbinding meer. Volgens een woordvoerder van Delta hebben ze een DDos-aanval in deze vorm en grootte niet eerder gezien.