Cultuuromslag bij studentenverenigingen: ‘Iedereen is er in ieder geval heel erg mee bezig’

met video Al 75 dagen op rij recordwarm, en we zijn er nog niet

Het is al 75 dagen op rij warm in het Limburgse Arcen. Sinds 2 juni steeg het kwik in de Noord-Limburgse plaats elke dag naar ten minste twintig graden. ,,Een bijzondere recordreeks. Ook het zomerrecord komt in beeld’’, aldus meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

18:42