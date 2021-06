Daan (26) doodgeschoten in eigen huis, ouders wanhoop nabij: 'Wij hebben geen kind meer’

De ouders van Daan Mellée, de 26-jarige vader die bijna drie jaar geleden in zijn eigen huis in Enschede werd doodgeschoten, zijn niet bezig met wraak of vergelding. ,,Wij willen niet dat de dader gepijnigd wordt. Wij willen alleen maar weten wat er gebeurd is.” Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de moord.

Gisteravond besteedde het programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de onopgeloste moord. Het OM en de politie willen hiermee opnieuw aandacht vragen voor de gewelddadige dood van de 26-jarige man. Na de moord in 2018 werden meerdere personen aangehouden, onder wie de vriendin van het slachtoffer. Zij zijn destijds verhoord en weer vrijgelaten. Of zij op het moment nog verdachten zijn, wil het OM niet zeggen.

‘Ze hadden bonje’

Daan Mellée werd op 3 juli 2018 levenloos gevonden in de woning van zijn vriendin, waarmee hij een knipperlichtrelatie mee had. Doodgeschoten, zo maakte de politie later bekend. De familie heeft zijn lichaam nooit meer gezien; dat werd ze vanwege de verregaande staat van ontbinding afgeraden. ,,We hebben een paar foto’s gezien van zijn hand en een stuk van een borst. Meer niet”, vertelde de vader in Opsporing Verzocht.

Voor justitie is het ‘ondanks intensief onderzoek’ nog altijd onduidelijk wie het op het leven van Daan voorzien had. Op de ochtend van de moord hadden buren commotie gehoord bij het huis van het slachtoffer. Zijn vriendin verklaarde dat toen zij die ochtend wegging, Daan nog leefde. Het stel had volgens de politie een moeizame relatie. ,,Ze hadden regelmatig bonje”, vertelde een politiewoordvoerder gisteren. Waarom die specfieke informatie met de kijkers gedeeld werd, is onduidelijk.

Bittere pil

Een paar maanden na de moord werd de vriendin nog aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord, maar er bleek te weinig bewijs. Voor de ouders is het een bittere pil dat de zaak onopgelost blijft. ,,Ik kan er met de kop niet bij”, vertelde de vader zichtbaar aangeslagen. ,,Hij is gewoon afgeschoten”, voegde de moeder daar geëmotioneerd aan toe. ,,In het huis waar hij zich veilig waande...”

De ouders zijn langzamerhand de wanhoop nabij. ,,Wij hebben geen kind meer. Er is geen broer meer, geen vader meer, geen oom meer, geen neef meer.” Een kind is iets waar je het meest van houdt, zegt de vader. ,,Die liefde is kapotgemaakt.” Ondanks het verdriet en de boosheid, zijn de ouders niet op zoek naar wraak of vergelding voor de moordenaar. ,,Dat heb ik helemaal niet”, zegt de moeder.

,,Ik hoef niet dat de dader levenslang krijgt of de dood. Helemaal niet. Wij willen alleen maar weten hoe het zover heeft kunnen komen. Wat bezielt iemand? Elke dag sta ik op en denk ik: ‘Nou, misschien vandaag. Dat er toch iemand zich meldt of dat er toch een doorbraak is.’ Dat gevoel wordt echt niet minder.”