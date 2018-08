Het Gerechtshof wees ook andere verzoeken van de daders af. Zo wilden Walter en zijn zoon, ex-Transaviapiloot Casper van W, die samen in maart 2016 met hoge snelheid door Loosdrecht raasden, inzage hebben in de resultaten van het bloedonderzoek dat het ziekenhuis deed bij Fleur. Het slachtoffer zou volgens Van W. wel eens medeschuldig kunnen zijn als ze had gedronken. Het hof stelt dat er geen enige aanwijzing dat Fleur alcoholhoudende drank heeft genuttigd.

Rijontzegging

Op de bewuste avond van de straatrace tussen vader en zoon, had Walter van W. ook nog eens te veel gedronken. Vader Walter reed met 167 kilometer per uur vol in de flank van de auto van Fleur. Ze raakte zwaargewond en overleed twee weken later. Walter van W. kreeg vier jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. Zijn zoon Casper van W. kreeg een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar. Bovendien wilde Transavia onmiddellijk van zijn onverantwoordelijke piloot af.