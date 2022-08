Daisy (22) kon ineens amper meer bewegen na een gemiste diagnose: ‘We hebben haar letterlijk uit handen gegeven’

De helft van de woonkamer van het bescheiden thuis in Doetinchem wordt bezet door een tillift en het bed van Daisy. De eettafel gaat tijdelijk naar opa en oma.



Er is domweg geen ruimte meer voor. Doordeweeks woont ze in revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem, in de weekenden probeert ze thuis te zijn. Als er tenminste een leenauto beschikbaar is.



Vanaf 7 september komt ze definitief naar huis. ,,We zoeken naar een rolstoelauto", vertelt vader Erwin Navis. ,,Om haar te kunnen rijden. We zijn een actie begonnen om geld in te zamelen om zo'n auto te kopen.” (zie kader, GM)