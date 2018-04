Dak van tankstation langs A58 stort in en valt bovenop benzinepompen

Het dak van het Total-tankstation knakte rond 02.00 uur in het midden door en stortte in. De oorzaak is onbekend, mogelijk was er sprake van een constructiefout. De benzinepompen kunnen ook 's nachts gebruikt worden, maar niemand was tijdens het instorten aan het tanken.

Noodlot

Het tankstation, dat langs de A58 (richting Vlissingen) tussen Goes en Lewedorp ligt, is voorlopig gesloten voor onderzoek en het ruimen van puin. De parkeerplaats van het pompstation is inmiddels weer vrijgegeven. Bij Total was niemand beschikbaar voor een reactie.



Het is niet voor het eerst dat het tankstation getroffen wordt door het noodlot. In de zomer van 1990 brandde het pompstation af door een brand. Een kapotte vulafsluiter van een dieselpomp was daarvan de oorzaak. Een vrachtauto, trekker en het halve station gingen in vlammen op.