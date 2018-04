Dak van tankstation langs A58 stort in

Duizenden sportclubs niet klaar voor nieuwe privacywet

3:00 Duizenden sportverenigingen in Nederland hebben hun administratie nog niet op orde voor de nieuwe, strenge Europese privacywet die over 7 weken ingaat. Bestuursleden, die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet.