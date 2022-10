Daklozenstel Björn en Inge na vijf weken in hotel op kosten van gemeente, tóch weer op straat

ARNHEM - Björn en Inge Geilen moesten 1 september hun tent op Stadsblokken verlaten , na een uitspraak van de rechter. Ze zouden een paar dagen in een hotel zitten om bij te komen, maar dat werden vijf weken. Op kosten van de gemeente Arnhem. Intussen is er geen oplossing gekomen: de twee staan weer op straat.

,,We dachten dat de gemeente samen met de GGD naar een passende oplossing zou kijken, maar uiteindelijk was de enige optie de Remise en daar willen wij niet naartoe. Er is weliswaar opvang voor niet-verslaafden, maar je moet wel langs de verslaafden en dat willen wij als ex-gebruikers niet”, vertelt Inge Geilen vanuit een schuur van een kennis waar ze even kunnen slapen. ,,Bovendien kan de kat van Björn niet mee en die heeft hij nodig voor zijn traumaklachten.”

Quote Het hotel zat vol met dak- en thuislozen en sommigen zitten er wel een jaar Björn en Inge Geilen

De gemeente wil niet ingaan op individuele casussen, maar laat wel weten dat voor iedereen wordt gekeken wat de beste oplossing is, dus ook voor dit stel. Zo is de opvang van verslaafden en niet-verslaafden op aparte locaties in de stad en zijn er ruimtes voor stellen beschikbaar. ,,Een verblijf in een hotel komt niet vaak voor en is tijdelijk”, aldus een woordvoerder.

‘Hotel vol daklozen’

Volgens het stel is dat niet het geval: ,,Het hotel zat vol met dak- en thuislozen en sommigen zitten er wel een jaar. Kost 100 euro per nacht, wij moesten per week 100 euro zelf bijdragen.”

Inge en Björn zeggen al langer te wachten op permanente huisvesting die een weldoener beschikbaar stelt. Eerst zou dat september zijn, nu 1 december. ,,Ik moest dat bewijzen aan de gemeente, maar kreeg het bewijs voor het weekend niet rond en toen moesten we meteen het hotel uit.”

Of ze tot 1 december in de schuur van de kennis kunnen blijven, is de vraag. Inge hoopt van wel. Een andere optie is weer een tent op Stadsblokken, zegt ze. ,,Maar deze schuur - hoe klein en koud ook - is voorlopig beter.”