Daling in gebruik ADHD-medicijn door kinderen: ‘Goed terughoudend te zijn’

Arne Popma, voorzitter van de afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), ziet de daling in het medicijngebruik als een positieve ontwikkeling. ,,Het is goed om terughoudend te zijn bij het toedienen van ADHD-medicatie bij kinderen’’, zegt hij. Om daar gelijk aan toe te voegen: ,,Bij sommige kinderen kan echter – als blijkt dat psychosociale interventies niet of onvoldoende werken – medicatie heel effectief zijn. Voor een deel van de kinderen met ADHD kan medicatie het verschil betekenen tussen mee kunnen komen op school, op de voetbalclub en in relaties met andere kinderen en ouders, of volledig vastlopen. Het adagium zou moeten zijn: geen medicatie waar mogelijk, maar medicatie waar nodig.’’



Het aantal gebruikers van ADHD-medicijnen neemt ook in andere leeftijdsgroepen af, al is deze daling een stuk kleiner dan in de jonge leeftijdsgroep.