Daling zet door: aantal coronapatiënten op de intensive care onder de 1200

Van de 1176 patiënten liggen er 1125 in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 24 minder dan een dag eerder. In Duitsland liggen 51 patiënten op de ic, één minder dan een dag ervoor omdat een patiënt is overleden. In de afgelopen 24 uur zijn 3 mensen verplaatst naar andere regio’s. Er zijn geen nieuwe patiënten naar Duitsland verplaatst.

Gestage daling

Op de intensive care liggen nu 345 patiënten met andere klachten dan corona. Dat is nog steeds laag. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 800. “We zien dat het beeld van vorige week, van een gestage daling, doorzet. De IC-bezetting ligt nu op 180 procent van het normale niveau”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

,,Het afnemend aantal COVID-patiënten biedt ziekenhuizen de gelegenheid om de normale zorg geleidelijk te hervatten, en daartoe bijvoorbeeld weer meer operatiekamers open te stellen”, zegt het Landelijke Netwerk Acute Zorg.

Reguliere zorg

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wil in de komende weken een nieuw begin maken met de reguliere zorg, dus voor andere aandoeningen dan het coronavirus. Door de corona-uitbraak zijn die behandelingen een beetje stil komen te liggen. Het LCPS wil dat alle Nederlandse ziekenhuizen gelijkmatig omschakelen, maar dat kan pas als de coronapatiënten gelijkmatig over het land verdeeld zijn.

Dat is nu nog niet het geval. In de komende periode moeten daarom nog “enkele tientallen patiënten” worden overgeplaatst, zegt Bas Leerink, hoofd van het LCPS in Rotterdam. ,,Het kan zijn dat nieuwe patiënten niet in deze regio worden opgenomen, maar bijvoorbeeld in Groningen.”