Daling zet wederom door: 37 intensive care-opnames minder

Van de opgenomen ic-patiënten liggen er 44 in Duitsland. Dat zijn er vier minder dan gisteren, toen dat er 48 waren. Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 1006 in Nederland, 33 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 13 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 naar een IC en 1 naar Duitsland.

Er liggen daarnaast nog 395 niet-COVID-patiënten op de IC. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,De stijging in het aantal non-COVID-patiënten op de IC is gek genoeg goed nieuws. Het betekent dat de reguliere zorg weer op gang komt. Dat proces zou nu in de versnelling moeten komen.”

De daling van het aantal patiënten op de IC komt overeen met de conclusie van RIVM-directeur Van Dissel, die gisteravond in de persconferentie liet weten: ,,We zijn net over de top van de piek heen”. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont ook nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.