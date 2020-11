Dan maar zó knallend het nieuwe jaar in: carbidleveranciers zien toename bestellingen

Verkopers van benodigdheden voor carbidschieten zien de vraag flink stijgen sinds gisteren in verschillende Veiligheidsregio’s is besloten dat je met de melkbussen knallend het nieuwe jaar in mag. Carbid valt niet onder vuurwerk, en dus niet onder het aangekondigde verbod.

OAF Holland ziet als de grootste carbidleverancier van Nederland - jaarlijks goed voor zo’n 48.000 kilo van het explosieve spul - de vraag flink aantrekken. ,,Wij leveren aan wederverkopers, die weer doorverkopen aan consumenten. Onze wederverkopers waren de afgelopen tijd erg voorzichtig, omdat onduidelijk was of carbidschieten wel of niet mocht. Maar nu een aantal Veiligheidsregio’s vinden dat het mag, verwacht ik dat we binnenkort zijn uitverkocht. Mensen willen toch knallend het nieuwe jaar in”, zegt een woordvoerder. ,,Als je je gezonde verstand gebruikt, is het ook heel veilig.”

Ook bij Melkbusshop.nl zien ze de bestellingen ‘in rap tempo toenemen’. ,,Doordat er dit jaar vermoedelijk een vuurwerkverbod komt, richten velen zich op carbidschieten. Dat merken wij aan de binnenkomende bestellingen die in rap tempo oplopen. Door de grote drukte kan het zijn dat je iets langer op je pakket moet wachten”, schrijft het bedrijf op Facebook.

Het kabinet werkt aan een landelijk vuurwerkverbod om te voorkomen dat ziekenhuizen het te druk krijgen met vuurwerkslachtoffers. Daar valt cabidschieten niet onder. Gemeenten mogen in principe zelf een afweging maken over de vraag of deze traditie dit jaar door kan gaan. Carbidschieten is met name buiten de Randstad een populair gebruik tijdens oud en nieuw. Met carbid in een melkbus wordt de deksel of een bal de lucht in geschoten, met een enorme knal als gevolg. Gehoorbescherming is dan ook geen overbodige luxe.

‘Ontluchtingsgaatje’

Nog niet overal is de knoop doorgehakt, maar in sommige gebieden wel. Zo liet de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland - waar onder meer Apeldoorn en Doetinchem onder vallen - gisteren weten dat carbidschieten gewoon doorgang kan vinden, mits de coronamaatregelen in acht worden genomen. ,,Bij carbidschieten vallen weinig slachtoffers”, zei woordvoerder Heidi Otten tegen deze site. ,,Doorgaans wordt het gedaan door mensen die er verstandig mee omgaan.”

Ook in de Veiligheidsregio IJsselland is carbidschieten toegestaan. Peter Snijders van die Veiligheidsregio, waar onder meer Zwolle, Kampen en Deventer onder vallen, gunt de bevolking tóch nog een verzetje richting 2021. ,,Van Salland tot Vechtdal. Wij begrijpen heel goed dat iedereen zin heeft in een plezierige afsluiting van dit bijzondere jaar.” Daar kan burgemeester Bort Koelewijn van Kampen zich helemaal in vinden: ,,Ik vind het belangrijk dat er een ontluchtingsgaatje voor de samenleving over blijft aan het einde van het jaar.”

Hoe houd je een traditie in stand?