Daniël (6) heeft een eetstoornis en lust maar zes dingen

video Vrijdagoch­tend opnieuw kans op 'flink wat’ sneeuw

27 januari Er hangt nóg meer sneeuw in de lucht. Vrijdagochtend kan er in Groningen, Drenthe en delen van Friesland flink wat sneeuw vallen, meldt Weerplaza. In de rest van het land is er de komende dagen vooral veel regen op komst. Tot en met vrijdag kan regionaal wel 20 tot 30 millimeter regenwater vallen.