Dankzij de uitvinding van Gijs (23) ben je na het stappen nooit meer je fiets kwijt

De Flitsbel kan op elke fiets gemonteerd worden. „Hij is dus niet eenvoudig te stelen, tenzij je met een schroevendraaier aan de slag gaat”, zegt Koopman. Zodra je op je afstandsbediening drukt geeft de bel licht. „Maar je kunt er ook gewoon mee bellen. Het heeft dus twee functies.”



In het gemaakte promotiespotje is te zien dat de Flitsbel in elk geval in het donker goed zijn werk doet. „Als de zon schijnt, dan zie je het lampje niet meer op 100 meter afstand. We kijken of we er in de toekomst een buzzer in kunnen laten bouwen, zodat je het product ook op afstand hoort.” Aan ambities dus geen gebrek. „Zo willen we ook een app lanceren. Dan kun je de bel via je telefoon activeren. Dat maakt de afstandsbediening overbodig.”