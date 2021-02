Dankzij een boek durfde Nathalie als transgender uit de kast te komen: ‘Woorden gaven me moed’

‘Als vrouw ben ik leuker, socialer’

Nathalie Slot (49) uit Almelo kwam in 2011 als transgender uit de kast door In een mens van John Irving.

,,In zijn boek In een mens laat John Irving een transseksuele bibliothecaresse zeggen: ‘Naar mijn idee was een bibliotheek wel een redelijk veilige en tolerante plek voor een man die bezig was een vrouw te worden’. Ik ben zelf bibliothecaris en die woorden gaven me de moed om door het leven te gaan als de vrouw die ik altijd ben geweest.