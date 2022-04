Dankzij Evelyne kregen al zo’n 150 arme gezinnen korting op dagje Efteling: ‘Ik blijf zegels sparen’

Amina heeft uitkering, maar geeft geld aan wie het harder nodig heeft: ‘Er is veel armoede’

Heb je een probleem in Rotterdam dan klop je aan bij de gemeente. Of bij de 60-jarige Amina Ali Hussen, een Somalische vluchteling die in een kantoortje op de Kruiskade bergen werk verzet - al is het niet officieel. Een vrouw met een indrukwekkend levensverhaal, die niets liever doet dan andere mensen helpen. ,,Ik heb mijn tijd, mijn leven en moraal in deze mensen gestopt.”

13:08