Darter Van Gerwen over NOS-blooper: 'Blijf van me lintje af'

Konings­nacht verloopt tot nu toe zonder wanklank

0:01 Aan de vooravond van Koningsdag is op veel plaatsen in het land het feest al in volle gang. In Utrecht was de vrijmarkt en in Den Haag zijn naar schatting 100.000 mensen afgekomen op The Life I Live, een muziekfestival op negen concertpodia in de binnenstad.