Dat Nederland in Europa bekendstaat als brandhaard hebben we aan onszelf te wijten

De exacte maatregelen zijn nog niet bekend, die horen we pas tijdens de nieuwe persconferentie, maar de ontgoocheling en de grote woede sijpelen al naar buiten, bijvoorbeeld van horeca-uitbaters en amateursportverenigingen. De overheid heeft besloten, gedwongen door zorgwekkende besmettingscijfers, dat er rigoureus moet worden ingegrepen, anders dreigen er weer mensonterende taferelen in onze ziekenhuizen. Helaas lijkt niet iedereen dit in te zien.



Dat bleek al eerder. Er werden bruiloften georganiseerd met honderden genodigden, bijna in elke provincie brak de politie tijdens de afgelopen twee weken een illegaal feest af en in Barneveld vulde de kerk zich doodleuk met 450 gelovigen per sessie.