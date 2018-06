Dat wordt wennen: koele dagen in het vooruitzicht

De astronomische zomer moet nog beginnen, maar we hebben al veel zomers warme dagen achter de rug. De kentering komt er echter aan. Deze week wordt het minder warm. Dat wordt wennen, want voor het eerst sinds 19 mei blijft de middagtemperatuur onder de 20 graden.

Tot nu toe is het vrij warm geweest, stelt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. ,,In het hoofdstation De Bilt hebben we achttien zomers warme dagen gehad, om precies te zijn. Het is een bijzondere hoeveelheid zomerse warmte die we hebben gehad, want in het jaar 2002 staat hetzelfde aantal in de boeken maar dan over een heel jaar. De zomer van het jaar 2002 kreeg slechts 16 zomerse dagen in de zomermaanden!”

Wie dacht dat het voor altijd zomers bleef, komt van een koude kermis thuis. Komende dinsdag en woensdag zijn behoorlijk koele dagen. ,,Onder invloed van een hogedrukgebied boven de Noordzee voert een noordelijke wind namelijk koele lucht aan, maar in aanloop naar de zonnewende (21 juni, het begin van de astronomische zomer) gaat de temperatuur weer omhoog”, stelt Woei zonliefhebbers gerust.

Onweersbui

Wolkenvelden bepalen morgenochtend vooral in de noordelijke helft van het land het weerbeeld. ,,Het blijft echter droog, alleen in het zuiden is kans op een stevige regen- of onweersbui”, aldus Woei.

In de loop van de dag komt vooral verder landinwaarts de zon geregeld tevoorschijn. Met 's middags 20 tot 24 graden is het minder warm dan afgelopen weekend. Ook waait er een frisse noordelijke bries, langs de kust staat windkracht 5 of 6.

Spatje regen

Morgenavond trekken vanuit het noorden uitgestrekte wolkenvelden over ons land. Woei: ,,Een enkel spatje regen of motregen is mogelijk, maar het blijft overwegend droog.”

Bij zonsopkomst ligt de temperatuur dinsdag rond een graad of 12. Dinsdagmiddag wordt het hooguit 16 tot 20 graden. Vooral in de ochtend is het veelal bewolkt, in de middag breekt hier en daar de zon door. Het zuidoosten blijft ook dinsdag nog gevoelig voor een enkele bui.

Woensdag verloopt in het hele land droog. ,,Wel blijft het kwik in de middag bij 16 of 17 graden steken en dat is tamelijk koel voor juni."

Vanaf donderdag weer warmer