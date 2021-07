De allerlaatste Viva; na bijna vijftig jaar verdwijnt het vrouwenweekblad

Ook tijd­schrift Glamour verdwijnt uit de schappen en online

27 juni In navolging van Viva, verdwijnt nu ook het bekende tijdschrift Glamour van uitgeverij Hearst. Dat maakt hoofdredacteur Anke de Jong vandaag bekend. ‘Mijn werk, mijn baby, een groot onderdeel van mijn identiteit, mijn Glamour, nee: ónze Glamour, stopt met verschijnen in Nederland. Ik weet niet goed wat ik moet schrijven, behalve dat ik jullie wil bedanken voor jullie vertrouwen in mij en de rest van Team Glamour.’