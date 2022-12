De auto in om samen met de Marokkanen te toeteren?

Nelleke herbeleef­de na ongeval in Zuidzijde haar eigen persoonlij­ke drama: 'Ik kreeg zo'n kippenvel’

Twintig jaar geleden werd haar leven óverleven. Jaren gingen in ‘een staat van verdoofdheid’ voorbij, nadat haar man Theo (48) en dochter Wendy (15) in juli 2002 op de motor verongelukten. Door het vrachtwagendrama in Zuidzijde herbeleefde Nelleke van Gameren de totale emotionele ontreddering van destijds opnieuw.

