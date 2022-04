De bierwerper is een hersenloze sfeerverzieker die geen respect heeft voor sporters of andere bezoekers

‘Bedankt voor de 15K en ajuus’: rapper Bizzey vertrekt van podium na gooien met bier

Het optreden van rapper Bizzey op de eerste avond van het Koningsfeest in Denekamp was zaterdag van korte duur. Toen er met bier in zijn richting gegooid bleef worden, bedankte de populaire rapper het 2000 koppige publiek vriendelijk ‘voor de gage van 15K’ en vertrok.

17:05