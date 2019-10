‘De boeren hebben het gevoel dat ze de strijd hebben gewonnen’

Trekkers zover het oog reikte. Daaromheen: fietsers die verbaasd hun weg probeerden te vinden tussen de geparkeerde Deutzen en Massey Fergusons. Voor het Provinciehuis van Overijssel leek het net de feesttent van Aaipop, of Roekrock, of Rock by Rein of Rock by Hindrik of hoe die feesten bij ons in de buurt ook werden genoemd.



En ook dit protest van de boeren hielp. Want de provincie Overijssel trekt de stikstofregels in. Net als de provincies Drenthe en Gelderland. Dat hadden al die boeren afgekeken van hun Friese collega’s, die vrijdag Leeuwarden volledig plat legden en net zo lang wachtten tot gedeputeerde Kramer de stikstofregels opschortte. Maandag bleef hij erop hameren dat er alsnog iets aan het probleem gedaan moet worden en dat de boeren heus niet hadden gewonnen. Een boodschap die een beetje verloren ging in het lawaai van toeterende boeren die hun overwinning vierden.