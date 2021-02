De buurvrouw vindt me een zeikerd omdat ik klaag over haar houtkachel

Texel pakt plasticver­vui­ling in de natuur aan

0:55 Een plastic flesje of een snoepverpakking, in bijna elk natuurgebied is wel wegwerpplastic te vinden. Texel wil de plasticvervuiling op het eiland gaan aanpakken, samen met het het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Stichting Texel Plastic Vrij.