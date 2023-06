De coffeeshop van de toekomst is geen donker hol, maar vind je hier op een bedrijventerrein

Jongetje uit zee bij Schevenin­gen gered: omstanders grepen niet in, zegt redder

Omstanders keken toe hoe een jonge zwemmer dit weekend in Scheveningen in nood raakte. Een vrouw greep in en redde het jongetje. De redding is opnieuw aanleiding voor een pleidooi voor vaste zwemgebieden op de Haagse stranden.