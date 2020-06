De comeback van de radiopiraat: de illegale hobby intrigeert vooral jongelui

De boetes, die verschrikkelijk hoge boetes. Het was om die reden dat Jerrel Arkes er in 2011 mee stopte. Het werd te gek, vertelt hij. „Als je op de bon ging, dan moest je zo’n beetje je huis verkopen.’’ Nee, zoveel was de geheime zender hem net niet waard. Sindsdien is hij piraat-af.



En zoals Arkes dachten er meer. Natuurlijk, er bleven volhardende piraten over. Veelal komen ze uit de provincie. Tukkers, Friezen, Achterhoekers en Drenten die niet al te veel probeerden te denken aan die financiële straf, die kan oplopen tot 45.000 euro, en hun hobby bleven uitoefenen. Maar toch. Er was op marktplaats meer aanbod van - bijvoorbeeld - zendmasten dan dat er vraag bleek. En dat zei wel wat.