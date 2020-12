De dood en het nieuwe leven in tijden van corona: mijn vader zag onze baby nog

De arts in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kijkt mijn vader doordringend aan. ,,U heeft een lelijk probleem, meneer Van Dongen'', zegt hij. Terwijl de arts op de scan de tumor en uitzaaiingen in mijn vaders buik aanwijst, voel ik in mijn buik de baby schoppen. Ik kijk naar mijn vader, die naast me zit. Hij kijkt vol ongeloof naar de kluwen vlekken op het computerscherm. In zijn ogen wellen tranen. Zijn buik, die altijd gespierd was door het werken in de tuin, uren op de tennisbaan en nooit aflatende stroom klusprojecten, is opgezwollen door de tumor. De second opinion van de Eindhovense arts bevestigt wat de oncoloog in Breda twee weken eerder had geconcludeerd: een behandeling is niet meer mogelijk. Alleen een palliatieve chemokuur valt te overwegen. Er is een kans dat chemo de agressieve cellen nog een tijdje in bedwang houdt. Maar, waarschuwt de arts: ,,Ze komen terug.''