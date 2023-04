De dood nadert Monique (36), maar ze loopt door: ‘Liever leren vallen dan in rolstoel zitten’

Nieuwe onderhande­lin­gen cao streekver­voer, stakingen opgeschort

De vakbonden en werkgevers in het streekvervoer gaan weer met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao, hebben de werkgevers verenigd in de VWOV vrijdag bekendgemaakt. Maandag zitten de partijen weer met elkaar om tafel. Daarmee zijn ook de aangekondigde stakingen opgeschort, stellen VWOV en vakbond FNV.