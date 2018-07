Het jonge gezin: Valentin (26), Lena (28) Leo (1) uit Giesen.

Valentin: ,,Voor de verjaardag van mijn moeder zijn we drie dagen in Zandvoort met de familie. Na de vakantie met mijn ouders gaan we misschien samen nog een paar dagen naar een andere Nederlandse stad. We komen vaker in Nederland, ik ben dit jaar al twee keer een week geweest. Waarom de Duitsers hier zo graag komen? Misschien wel omdat hier wiet gerookt mag worden, haha.’’



Lena: ,,Ik vind Zandvoort prettig, omdat het een goed strand is voor ons kind: het is groot, niet te heet, en met eb kan hij lekker in het zand spelen.’’



Familie met volwassen kinderen: Romina (27), woont samen met zus Janine (34) in Mainz, Roland (56) komt uit Idstein, Sabine (54) uit Ahrbergen. (Roland en Sabine zijn exen van elkaar)



Roland: ,,Ik kende Nederland al wat beter, doordat ik voor mijn werk als huizenbouwer hier vaak ben geweest. Morgen ga ik voor een klus naar Dordrecht. 90 procent van de Duitsers heeft geen strand, daarom komen we hier graag. Op zich kunnen we ook naar Frankrijk op vakantie, maar de mensen hier zijn vriendelijker. Het is voor Duitsers ook een voordeel dat de Nederlanders Engels spreken en Duits begrijpen. Ik probeer ook wel Nederlands te spreken, maar het is toch wel erg lastig, omdat het zowel op Engels als Duits lijkt, maar het allebei niet is. Het klinkt een beetje als het Duits van de mensen uit Hamburg met die harde g.’’



Janine: ,,We zijn hier tot en met zondag, dan rijden we met de auto weer terug. Ik ben wel vijftien keer in het buitenland geweest, ook vaak in Amsterdam. Ik kan goed winkelen hier in de kleine boetiekjes, de interieurzaken, de vlooienmarkten en kledingwinkels. Met vijf uur rijden zijn we er, dat is fijn.’’