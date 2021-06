De Efteling is een mooi voorbeeld van de mondkapjesverwarring van dit moment

Het was een regenachtige dag met paraplu’s en heel veel zin in sprookjes en avontuur. Vooral dat laatst trof, want we waren in de Efteling. De kinderen zijn zes en acht, een heerlijke leeftijd voor magie en achtbanen. Mijn vrouw is het enthousiasme daarvoor gewoon nooit verloren. Ik wel een beetje, maar met die drie om me heen had ik het geweldig naar mijn zin. Bovendien kon ik mooi nadenken over dit stukkie in elke rij waar we in stonden.

De Efteling is namelijk een mooi voorbeeld van de mondkapjesverwarring van dit moment. In de rijen voor buitenattracties had iedereen het ding om zijn pols of in zijn zak. Kwam er een overkapping (feitelijk nog steeds buiten), dan moest volgens de bordjes het mondkapje op. Vrijwel iedereen deed dat vrij routineus. Je stond immers in redelijke nabijheid van elkaar, het voelde niet verkeerd.

Quote Deed ik dat omdat het moest? Omdat ik het de vriendelij­ke medewer­kers niet moeilijk wilde maken? Omdat ik dacht dat het werkte?

De rij ging snel; door die 1,5 meter tussen mensen lijken de wachttijden langer dan ze zijn. Schuifelde je de overkapping weer uit de buitenlucht in: mondkapje af. Vijf minuten later kwam je de attractie binnen en was het duidelijk: mondkapje op, want binnen. Maar zodra de rit in een bootje of karretje begon, ging dat kapje weer af. Want niemand schreeuwt de longen uit zijn lijf (in de buitenlucht) achter een mondkapje. En bij een binnenattractie als Fata Morgana zaten we in een bootje met het gezin, omringd door een hoop mechanische poppen, en van allebei krijg je geen corona. Zodra het karretje terug bij het begin was, schoven we de kapjes weer voor omdat we officieel binnen waren.

Deed ik dat omdat het moest? Omdat ik het de vriendelijke medewerkers niet moeilijk wilde maken? Omdat ik dacht dat het werkte? Ik weet het niet zeker. Ik zag de hele dag de zin en onzin van mensen die gewend zijn aan een maatregel. We aten pannenkoeken zónder mondkapje. Stonden op om naar de wc te gaan mét. We moesten het opdoen in een 5 meter hoge doorgang van een sprookjeskasteel, waar de frisse wind me om de oren waaide. We droegen het ook in de souvenirwinkel, en toen de vrouw voor me in de rij bij de kassa nieste, toen was ik daar dankbaar voor.

Maar weet u wat echt gek voelt: volgende week is alles weer anders. Dan zijn bijna al die rijen, overkappingen en restaurants ineens mondkapjevrij.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: