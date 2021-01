De epidemie krimpt, maar gaat het hard genoeg?

VIDEO Indy (23) maakt genderloos kaartspel: 'Huidige spel weerspie­gelt de 17de-eeuw­se klassen­maat­schap­pij’

9:39 Nooit had Indy Mellink (23) er tijdens ontelbare potjes klaverjassen, pesten of pokeren bij stilgestaan. Totdat haar vorig jaar die ene vraag te binnen schoot: ,,Waarom is de heer bij kaarten eigenlijk altijd belangrijker dan de vrouw?” Ze ontwikkelde daarop het eerste volledig gendervrije kaartspel.