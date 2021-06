De EU laat zich van alle kanten swaffelen door extreemrechtse leiders

Het lijkt allemaal weer goed te gaan. Iedereen is blij, de zon schijnt, het EK is elke avond op tv, de vakantie roept en festivals gaan door. Na anderhalf jaar leven op het nieuws is het wel weer eventjes genoeg geweest. En waarom zou je ook. Een blik op de krant, het Journaal of op Twitter en de angst slaat je weer om het hart. Dacht je dat we vooruitgingen? Dat het wel snor zat inmiddels met de mensenrechten? In ieder geval in Europa? Welnee joh. We gaan niet voor- maar achteruit en mensenrechten staan helemaal onderaan het issue-­reservelijstje van de EU. Zeg maar net onder klimaatverandering.