De Finnen achterna: zo ziet de ouderenzorg van de toekomst eruit

implantaten Milou en Ivo zijn niet meer doof: ‘We vinden het een wonder, het zijn horende wondertjes’

Milou en Ivo zijn twee gewone kinderen, die lachen, spelen, dreinen en net zo gemakkelijk hele verhalen vertellen. Maar voor moeder Claudia is dit nog elke dag een wonder: Milou en Ivo zijn namelijk doof geboren. Dat ze toch uitstekend kunnen horen én praten, is dankzij hun ‘CI’. ,,We leven ons leven nu nog dankbaarder.”