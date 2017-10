De grootste verzamelgekken van Twente (en hoe hun zolder eruit ziet)

Veldman is een van de in totaal drie genomineerden voor de landelijke prijs. Sinds zijn 10de staat zijn leven in het teken van de luchtballon. Toen zag hij er voor het eerst eentje in de lucht zweven. ,,De kleur en de grootheid spreken mij aan”, vertelt de Bornenaar dromerig. Het was het begin van zijn verzamelwoede. Nu, veertien jaar later, heeft hij een ‘showzolder’ vol items met luchtballonnen.