De hele dag op elkaars lip: ‘Bij sommige gezinnen kan de boel flink escaleren’

Arts op de ic doet verslag: ‘Het voelt als stilte voor de storm’

18:01 Zorgverleners op de intensive care staan in de frontlinie om het coronavirus te bestrijden. Michael Frank (53) is intensivist op de ic van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en geeft dagelijks een inkijkje in zijn werk. Deel 3: ‘Er komen acht extra bedden bij’.